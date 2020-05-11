Задержан организатор частного хосписа в Красногорске, где произошел пожар

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек, сообщает Агентство "Москва".

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, подозреваемый арендовал загородный дом, чтобы использовать его для возмездного проживания пожилых людей. Суточное проживание для каждого постояльца стоило от 1 до 1,2 тысячи рублей. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

Предварительно, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже. Следователи-криминалисты ГСУ СК России по Московской области осмотрели место происшествия. Проводятся допросы лиц, проживавших в хосписе, их родственников и сотрудников, ухаживавших за престарелыми. Изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Возможной причиной пожара в хосписе в подмосковном Красногорске стала неисправность электропроводки.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Возгорание в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник, 11 мая, в микрорайоне Опалиха. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами.

Еще девять человек госпитализировали. При этом шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на момент пожара в здании находились 29 постояльцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибших при пожаре. Он также пообещал, что правительство региона поможет пострадавшим людям.

Очаг возгорания находился на втором этаже здания. По уточненным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.