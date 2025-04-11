Экс-глава Севастополя Овсянников приговорен к 3 годам тюрьмы за обход британских санкций

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Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников приговорен Королевским судом лондонского района Сазерк к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход санкций Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания судья Сара Кокерилл огласила приговор, вынесенный Овсянникову, – 40 месяцев лишения свободы.

Тем временем брата бывшего губернатора Севастополя Алексея приговорили к условному сроку – 1 год и 3 месяца за помощь подсанкционному лицу в обходе ограничений. Также под обвинением находилась супруга Овсянникова Екатерина, которую присяжные признали невиновной по четырем эпизодам.

Овсянников был задержан в 2024 году в Лондоне по подозрению в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. Его отпустили под залог, однако Королевский суд Лондона следил за перемещениями политика по GPS.

Позже бывшему губернатору Севастополя, его супруге и брату предъявили обвинения. Алексей проходил фигурантом по шести эпизодам обхода санкций.

Суд над Овсянниковым по обвинению в нарушении санкционного режима Великобритании начался в Лондоне в марте этого года. Подсудимый и другие фигуранты отрицали вину. Они заявили, что не знали о введенных против них ограничениях и не осознавали, что им запрещено получать финансовую помощь.

9 апреля текущего года Овсянникова признали виновным по пунктам, которые связаны с получением в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов от супруги и использованием денег его брата для покупки автомобиля Mercedes стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов.