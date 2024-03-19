В Лондоне предъявили обвинения в обходе санкций жене и брату экс-губернатора Севастополя

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Британская прокуратура предъявила обвинения в нарушении санкционного законодательства жене и брату экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного ранее в Лондоне, сообщает ТАСС.

Екатерина Овсянникова обвиняется по четырем эпизодам обхода санкций, а Алексей Овсянников – по шести.

В феврале сообщалось, что Королевский суд Лондона будет следить за перемещениями отпущенного под залог экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова по GPS. Овсянникову нельзя будет покидать свой дом с 21:00 до 08:00. Кроме того, экс-губернатор Севастополя должен каждый день отмечаться в отделении полиции района Брикстон с 11:00 до 13:00.

Также исходя из условий освобождения под залог Овсянников отдал властям российский и британский паспорта, поэтому ему нельзя покидать страну и оформлять документы для выезда за границу, а еще приближаться к международным транспортным узлам. Рассмотрение дела Овсянникова по существу запланировано на 10 марта 2025 года.

О задержании политика стало известно 1 февраля. По информации СМИ, он получал переводы на общую сумму в 65 тысяч фунтов стерлингов на счет, который открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.



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