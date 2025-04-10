Times: экс-губернатор Севастополя Овсянников признан виновным в обходе санкций

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Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе санкций Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.

Овсянникова признали виновным по четырем пунктам, связанным с получением в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов (около 8,38 миллиона рублей) от своей жены Екатерины, а также еще по двум пунктам, связанным с использованием денег его брата Алексея для покупки автомобиля Mercedes стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов (около 6 миллионов рублей).

Экс-губернатора Севастополя задержали в 2024 году в Лондоне по подозрению в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. Затем его отпустили под залог, однако Королевский суд Лондона следил за перемещениями политика по GPS.

Позже Овсянникову, его жене и брату предъявили обвинения. Екатерина обвиняется по четырем эпизодам обхода санкций, Алексей – по шести.

В марте этого года в Лондоне начался суд над Овсянниковым по обвинению в нарушении санкционного режима Великобритании. Сам Овсянников и другие фигуранты отрицают свою вину, утверждая, что не знали о введенных против них санкциях и не осознавали, что им запрещено получать финансовую помощь.