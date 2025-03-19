Bloomberg: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым

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В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым по обвинению в нарушении санкционного режима Великобритании. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как утверждает прокуратура, Овсянников, его супруга Екатерина и брат Алексей нарушили действующие ограничения, купив автомобиль Mercedes-Benz и оплатив обучение своих детей в частной школе.

Несмотря на то, что санкции Евросоюза и США против экс-губернатора Севастополя отменил Европейский суд в 2022 году из-за недостатка доказательств, британские ограничения оставались в силе, говорится в публикации.

Согласно обвинению, Овсянников получил паспорт Великобритании в январе 2023 года, предоставив ложную информацию для открытия банковского счета. Его жена перевела на него 76 тысяч фунтов вскоре после их прибытия в страну. После заморозки счета Алексей приобрел автомобиль за 54 тысячи фунтов, который, считает прокуратура, использовал сам Овсянников.

Обвиняемые отрицают свою вину, указывает агентство. Они утверждают, что не знали о введенных против них санкциях и не осознавали, что им запрещено получать финансовую помощь.

Экс-губернатора Севастополя задержали в 2024 году в Лондоне по подозрению в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. Затем его отпустили под залог, однако Королевский суд Лондона следил за перемещениями политика по GPS.

В марте того же года Овсянникову, его жене и брату предъявили обвинения. Екатерина обвиняется по четырем эпизодам обхода санкций, Алексей – по шести.