Путин освободил от должности губернатора Севастополя

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Дмитрий Овсянников освобожден от должности губернатора Севастополя. Указ подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию", – уточнил Песков.

Временно руководить регионом будет Михаил Развожаев, руководивший исполкомом Общероссийского народного фронта.

Ранее он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

Овсянников руководил городом с 2016 года, сменив на этом посту Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора с результатом 71,12%.

В конце июня Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии. В качестве причины своего ухода Евкуров назвал разобщенность властей республики и общественности.