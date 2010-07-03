Сенатор от Челябинской области заявила о досрочном сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт заявила о досрочном сложении полномочий, сообщил зампред комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

"Гехт подала заявление о сложении полномочий", – передает слова сенатора РИА Новости.

Как уточнил на заседании комитета по регламенту председатель Вячеслав Тимченко, она собирается перейти на работу в исполнительную власть области.

"Планирует перейти на работу в исполнительную власть по просьбе губернатора региона, поэтому решение логичное", – заявил он.

По словам Тимченко, полномочия Гехт просит прекратить с 10 июля. В этот же день Совфед рассмотрит вопрос.

Гехт была членом СФ от региона с 2014 года. Она занимала должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, являлась членом комитета по соцполитике.

В правительстве Челябинской области работала с апреля 2010 года. Была первым замминистра социальных отношений, в 2011-м возглавила министерство социальных отношений. В 2012-м стала заместителем губернатора Челябинской области по соцвопросам, с 2013-го – зампредседателя областного правительства по соцвопросам.