Сенатор от Челябинской области заявила о досрочном сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт заявила о досрочном сложении полномочий, сообщил зампред комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.
"Гехт подала заявление о сложении полномочий", – передает слова сенатора РИА Новости.
Как уточнил на заседании комитета по регламенту председатель Вячеслав Тимченко, она собирается перейти на работу в исполнительную власть области.
"Планирует перейти на работу в исполнительную власть по просьбе губернатора региона, поэтому решение логичное", – заявил он.
По словам Тимченко, полномочия Гехт просит прекратить с 10 июля. В этот же день Совфед рассмотрит вопрос.
Гехт была членом СФ от региона с 2014 года. Она занимала должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, являлась членом комитета по соцполитике.
В правительстве Челябинской области работала с апреля 2010 года. Была первым замминистра социальных отношений, в 2011-м возглавила министерство социальных отношений. В 2012-м стала заместителем губернатора Челябинской области по соцвопросам, с 2013-го – зампредседателя областного правительства по соцвопросам.
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