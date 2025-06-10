Вынесен приговор убийце скейтера на западе Москвы в 2024 году

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московский городской суд признал 36-летнего Андрея Демина виновным в убийстве скейтера Константина Балишанского на западе города в 2024 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Также мужчина признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, незаконном изготовлении огнестрельного оружия и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

"Приговором суда ему назначено в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего на общую сумму 5 миллионов рублей.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Демин был знаком с Балишанским и испытывал к нему неприязнь, так как последний якобы неоднократно издевался и избивал его. Мужчина начал планировать преступление с 2019 года.

Для этого он изготовил огнестрельное оружие и утром 6 июня 2024 года подошел к дому на улице Алексея Свиридова. Когда потерпевший вышел из подъезда, Демин открыл стрельбу.

В результате скейтер получил не менее 7 огнестрельных ранений в голову, грудь и шею, от чего он скончался на месте происшествия. После убийства осужденный попытался скрыться, но был найден полицейскими на Матвеевской улице. В ответ на требования правоохранителей он начал в них стрелять.

Полицейские ранили Демина ответным огнем и смогли задержать его. Никто из правоохранителей не пострадал. СК возбудил уголовное дело, в ходе обысков в квартире злоумышленники нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

Позднее суд арестовал мужчину, он признал свою вину частично, отрицая посягательство на жизнь полицейских.

