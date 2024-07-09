Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обвиняемый в убийстве на западе Москвы планировал преступление с 2019 года на почве личных неприязненных отношений. Об этом он рассказал следствию на допросе, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Он также частично признал вину. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статья "Убийство", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов".



Суд арестовал 35-летнего фигуранта дела об убийстве мужчины на западе Москвы.

Стрельба произошла возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. В результате 34-летний Константин Балишанский получил пять огнестрельных ранений и скончался на месте. После этого стрелявший попытался скрыться.

Правоохранители обнаружили его вблизи дома, расположенного на Матвеевской улице. При задержании он 15 раз выстрелил в полицейских, пытаясь оказать сопротивление, но был ранен ответным огнем.

