Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 35-летнего фигуранта дела об убийстве мужчины на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Фигурант в судебном заседании заявил, что против ходатайства не возражает", – подчеркнули в ведомстве.

Его обвиняют не только в убийстве, но и в незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Мужчина частично признает свою вину, но отрицает посягательство на жизнь полицейских.

Стрельба произошла возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. В результате 34-летний Константин Балишанский получил пять огнестрельных ранений и скончался на месте. После этого стрелявший попытался скрыться.

При задержании он 15 раз выстрелил в полицейских, пытаясь оказать сопротивление, но был ранен ответным огнем. В суде обвиняемый заявил, что был знаком с погибшим и планировал убийство с 2019 года из-за личной неприязни.

