09 июля, 13:17Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд арестовал 35-летнего фигуранта дела об убийстве мужчины на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Фигурант в судебном заседании заявил, что против ходатайства не возражает", – подчеркнули в ведомстве.
Его обвиняют не только в убийстве, но и в незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Мужчина частично признает свою вину, но отрицает посягательство на жизнь полицейских.
Стрельба произошла возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. В результате 34-летний Константин Балишанский получил пять огнестрельных ранений и скончался на месте. После этого стрелявший попытался скрыться.
При задержании он 15 раз выстрелил в полицейских, пытаясь оказать сопротивление, но был ранен ответным огнем. В суде обвиняемый заявил, что был знаком с погибшим и планировал убийство с 2019 года из-за личной неприязни.
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