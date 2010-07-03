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18:53

Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей

суды

18:53

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Басманный суд столицы арестовал счета экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, где находятся 437 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Перед этим суд также наложил арест на два земельных участка, две квартиры в Москве, два места для машин и дачу в Барвихе.

10 апреля в Мосгорсуде выступил следователь Александр Никитин, заявивший, что до заключения под стражу Абызов пытался снять деньги с банковского счета. Эти средства сейчас также арестованы.

Адвокат Тимур Маршани предположил, что попытку завладеть деньгами мог совершить любой злоумышленник или же родственник экс-министра.

Абызова заключили под стражу до 25 мая. Ему вменяют мошенничество и организацию преступного сообщества.

Утверждается, что с 2011 по 2014 годы экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства Абызов, который отрицает свою вину, вместе с сообщниками вывел за границу.

Абызов содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово"

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суды

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