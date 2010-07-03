Абызов пытался снять средства со счетов до их ареста

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, предпринял попытки скрыть деньги, находившиеся на банковском счете, перед тем, как их арестовало следствие.

"Одним из фигурантом дела предприняты меры к сокрытию средств. Так, при наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием", – цитирует ТАСС представителя Следственного комитета РФ, который выступил на заседании Мосгорсуда в среду, 10 апреля. Уточняется, что сейчас на денежные средства экс-министра наложен арест.

Сегодня в Мосгорсуде рассмотрят жалобу на арест бывшего чиновника.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следователи считают, что экс-министр вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у энергетических компаний Новосибирской области.

27 марта Абызова арестовали на два месяца. Сейчас он находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Сообщниками бывшего министра названы шесть человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Кроме того, 5 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

Обвиняемый вины не признал. В суде Абызов "уверенно сказал", что с предъявленным обвинением не согласен, преступные действия не совершал и должность министра не использовал. За Абызова в суде поручились председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин.

