Арестован шестой фигурант "дела Абызова"

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Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева, сообщает РИА Новости. Он останется в СИЗО как минимум до 25 мая, как и другие пять фигурантов дела экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласила решение судья Юлия Сафина. Сам Ильичев вину не признал.

"Ваша честь, я не согласен с предъявленным мне обвинением", – сказал обвиняемый в суде.

Бывшего гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" задержали в России 4 апреля после того, как он прилетел из Таиланда. После задержания его доставили на допрос.

Экс-министра Михаила Абызова задержали в конце марта. Басманный районный суд столицы санкционировал его арест до 25 мая.

Также арестованы другие обвиняемые: замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов. Всем им предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В этот период он был бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций и с соучастниками обманул акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей.