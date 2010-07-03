Шестой фигурант дела Абызова отверг обвинения

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Бывший гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, который является шестым фигурантом дела экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, отверг обвинения в мошенничестве и участии в преступном сообществе, сообщает ТАСС

"Ваша честь, я не согласен с предъявленным мне обвинением", – сказал Ильичев.

Как сообщает РИА Новости, Ильичева задержали в России 4 апреля после того, как он прилетел из Таиланда.

"Ильичев ответил отказом на запрос явиться в СК из Таиланда, потому что якобы не хотел менять билеты. Видимо, когда он решил свои задачи, он прилетел вчера на территорию России, где был задержан и доставлен на допрос", – сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Сергей Степанов.

Следственный комитет просит арестовать Ильичева.

Экс-министра Михаила Абызова задержали в конце марта. Басманный районный суд столицы санкционировал его арест до 25 мая, решение обжаловали.

До этого же дня пробудут под арестом другие обвиняемые: замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В этот период он был бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций, и с соучастниками Абызов обманул акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей.