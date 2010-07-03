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14:45

СК просит арестовать еще одного фигуранта дела Абызова

суды

14:45

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Фото: instagram.com/instaore

Следственный комитет просит арестовать еще одного фигуранта дела бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Речь идет о экс-главе компании "Региональные электрические сети" Сергее Ильичеве, сообщает РИА Новости.

До этого он скрывался за границей и был объявлен в розыск.

"В суд поступило ходатайство об избрании Сергею Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила агентству пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Михаила Абызова задержали в конце марта. Басманный районный суд столицы санкционировал его арест до 25 мая, решение обжаловали.

До этого же дня пробудут под арестом другие обвиняемые: замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов. Еще один фигурант дела – Сергей Ильичев – находится за границей.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В этот период он был бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций, и с соучастниками Абызов обманул акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей.

Экс-министру предъявили обвинение по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере".

10 апреля Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова.

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суды

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