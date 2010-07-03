Суд арестовал квартиры и дачу Абызова

Арест на имущество бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова наложил Басманный суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о двух земельных участках, двух квартирах в Москве, двух местах для машин и даче в Барвихе. Официального подтверждения из суда пока нет.
Ранее в Мосгорсуде сотрудник СК Александр Никитин сообщил, что до ареста Абызов пытался снять деньги с банковского счета. Сейчас на средства наложен арест.
В свою очередь, адвокат Тимур Маршани предположил, что попытку снять средства мог совершить любой злоумышленник или же родственник Абызова.
В конце марта экс-министра заключили под стражу до 25 мая. Его обвинили в мошенничестве и организации преступного сообщества.
Как утверждают в СК, с 2011 по 2014 годы Абызов похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства экс-министр вместе с сообщниками вывел за границу. Сам Абызов свою вину отрицает.
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