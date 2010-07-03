Адвокат рассказал о попытках похитить деньги Абызова

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Попытку снять деньги с арестованных счетов экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова мог любой злоумышленник, включая близких родственников подозреваемого. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на адвоката Тимура Маршани.

В СК убеждены, что снять средства пытался сам Абызов. Преступление удалось пресечь. При этом сумма арестованного имущества так и осталась в тайне.

Маршани настаивает, что скрыть деньги обвиняемого экс-министра пытались дистанционно с помощью программы банк-клиент.

"Это незаконно. Я думаю, дальнейшее, что будет происходить с его счетами, прогнозируемо: установленные ограничения будут действовать вплоть до вынесения приговора", – заявил юрист.

Адвокат напомнил, что запрет на распоряжение средствами на счетах устанавливает следователь. Пока этого не произошло, следить за денежными операциями клиента невозможно.

В конце марта Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии СК, экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства Абызов и его сообщники вывели за границу. Сам бывший министр свою вину отрицает.

