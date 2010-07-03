Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Обвиняемого в хищении экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызов перевели из карантина следственного изолятора "Лефортово" в общую двухместную камеру, сообщает "Интерфакс".

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, в камере Абызова есть все необходимое, включая телевизор и холодильник. Экс-министр получает передачи, также у него открыт банковский счет для оплаты заказов в магазине при СИЗО.

Мельников добавил, что в ближайшее время члены ОНК посетят Абызва в СИЗО и проверят условия его содержания.

Экс-министра Михаила Абызова задержали в конце марта. Басманный районный суд столицы санкционировал его арест до 25 мая.

Также арестованы другие обвиняемые: замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов и бывший гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Всем им предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В этот период он был бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций и с соучастниками обманул акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей.

