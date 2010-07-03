Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела Абызова

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Московский городской суд принял решение оставить под стражей председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, который является фигурантом дела экс-министра "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – огласила решение судья Наталья Никишина.

Следователь просил оставить Пелипасова в СИЗО из-за того, что обвиняемый может скрыться от следствия. Прокурор согласился с доводами следствия.

Также по делу Абызова арестованы другие обвиняемые: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Сергей Ильичев.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следователи считают, что экс-министр вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у энергетических компаний Новосибирской области.

27 марта Абызова арестовали на два месяца. Обвиняемый не признает свою вину. В суде экс-министр заявил, что с предъявленным обвинением не согласен, преступные действия не совершал и свою должность не использовал.

Представитель Следственного комитета, выступая в суде, сообщил, что Абызов предпринял попытки скрыть деньги, находившиеся на банковском счете, перед тем, как на них наложили арест.