Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова

Мосгорсуд перенес на 12 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на арест бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Это связано с тем, что жалоба, составленная адвокатами 1 апреля, до настоящего момента в Мосгорсуд так и не поступила. "Ходатайство адвоката удовлетворить. Отложить судебное заседание на 12 апреля в 10:00", – цитирует Агентство "Москва" судью Наталью Борисову.
В среду, 10 апреля, Мосгорсуд признал законность ареста председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова. Судебное заседание началось с шестичасовой задержкой.
Абызова задержали 26 марта. Следователи считают, что экс-министр и его предполагаемые сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Фигурантов дела подозревают в хищении четырех миллиардов рублей.
27 марта Абызова арестовали на два месяца. Сейчас он находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Сообщниками бывшего министра названы шесть человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Кроме того, 5 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.
Абызов содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово"
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