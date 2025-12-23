Полиция начала проверку видео с перевозкой курьерами детей в термосумках в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранители организовали проверку после того, как в Сети появилось видео с перевозкой двумя курьерами детей в термосумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в Люберцах. На данный момент заявлений правоохранителям по факту произошедшего не поступало. Несмотря на это, сотрудники полиции проводят мероприятия, которые позволят выявить этих курьеров. Действиям доставщиков дадут правовую оценку в соответствии с законом РФ.

В свою очередь, в пресс-службе "Яндекса" Агентству "Москва" сообщили, что изучают появившиеся в интернете сведения и разбираются в ситуации. Компания напомнила, что термосумки нужны исключительно для перевозки готовой еды и продуктов, поэтому использование их не по назначению противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности.

"Если информация подтвердится и люди на видео действительно являются действующими курьерами-партнерами сервиса, к ним будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса", – уточнили в "Яндексе".

Ранее Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей. В новом документе указано, что штрафы для водителей составляют 5 тысяч рублей, должностных лиц – 50 тысяч, юридических лиц – 200 тысяч.

