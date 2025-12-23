Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 14:22

Общество

Полиция начала проверку видео с перевозкой курьерами детей в термосумках в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранители организовали проверку после того, как в Сети появилось видео с перевозкой двумя курьерами детей в термосумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в Люберцах. На данный момент заявлений правоохранителям по факту произошедшего не поступало. Несмотря на это, сотрудники полиции проводят мероприятия, которые позволят выявить этих курьеров. Действиям доставщиков дадут правовую оценку в соответствии с законом РФ.

В свою очередь, в пресс-службе "Яндекса" Агентству "Москва" сообщили, что изучают появившиеся в интернете сведения и разбираются в ситуации. Компания напомнила, что термосумки нужны исключительно для перевозки готовой еды и продуктов, поэтому использование их не по назначению противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности.

"Если информация подтвердится и люди на видео действительно являются действующими курьерами-партнерами сервиса, к ним будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса", – уточнили в "Яндексе".

Ранее Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей. В новом документе указано, что штрафы для водителей составляют 5 тысяч рублей, должностных лиц – 50 тысяч, юридических лиц – 200 тысяч.

Москвичам расскажут о работе курьеров и возможных изменениях для них

Читайте также


общество

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика