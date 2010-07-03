Суд продлил меру пресечения двум фигурантам по делу Baring Vostok

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Суд продлил домашний арест бывшему главе банка Восточный Алексею Кордичеву и арест гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка Восточный. Решение о продлении меры пресечения принял Басманный суд столицы.

"Мера пресечения Кордичеву и Владимирову продлена до 13 января", – сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

8 октября на этот же срок суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и партнеру компании по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю

Ранее адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил, что суд арестовал все имущество Калви в России.

Кроме того, арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации. Арест наложен в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 миллиарда рублей с Калви и миноритарного акционера банка Evison Holdings.

Как полагает следствие, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

