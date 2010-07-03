Суд арестовал все имущество Калви в России

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Суд арестовал все имущество в России основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" заявил адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

"Все имущество (арестовано. – Прим. ред.). Будем обжаловать", – сообщил Клеточкин.

Адвокат отметил, что речь идет об имуществе Калви, которое находится на территории России.

"Только в России. На мой взгляд, формально нет препятствий признать и привести в исполнение решение суда где-то, но этим никто заниматься не будет", – сказал юрист.

Кроме того, арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации. Арест наложен в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 миллиарда рублей с Калви и миноритарного акционера банка Evison Holdings.

Ранее Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста до 13 октября 2019 года основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Как полагает следствие, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

