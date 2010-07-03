Суд продлил домашний арест до 13 октября Майклу Калви

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста до 13 октября 2019 года основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Следователь в ходатайстве указал, что материалы дела составляют большой объем, по делу необходимо получить ответы на запросы, направленные на расследование преступления, и провести целый ряд следственных действий.

Защита Калви при этом настаивала на том, что следствие намерено затягивало расследование дела. По словам защиты, следовали затянули проведение оценочной экспертизы акций и процесс изъятия документов для дела.

Также адвокат выразил негодование, что стоимость акций была названа следователем до оценочного заключения. "Мне непонятно, из каких данных исходил следователь, называя данную сумму, если оценочное заключение не было готово", – добавил юрист.

Помимо этого, защитники Калви обратили внимание суда на то, что их подзащитный заинтересован в расследовании уголовного дела и попросили суд назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий или в виде залога в размере пяти миллионов рублей.

Сам Калви в очередной раз привел доводы, согласно которым оценка акций при их продаже была верна, а само уголовное дело является результатом корпоративного спора.

11 апреля 2019 года Калви перевели из СИЗО под домашний арест.

Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

