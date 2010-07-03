Суд арестовал долю Baring Vostok в банке "Восточный"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации. Арест наложен в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 миллиарда рублей с основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и миноритарного акционера банка Evison Holdings.

"Суд удовлетворил требования банка "Восточный" об аресте порядка 42% акций банка "Восточный", принадлежащих Evison Holdings Limited по иску о взыскании убытков на 9,8 миллиарда рублей", – сообщил ТАСС представитель компании "Финвижн Холдингс " Артем Аветисян. Эту информацию агентству подтвердили в суде.

"Получение предварительных обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика, причинившего значительный ущерб Банку, были необходимы для предотвращения риска остаться с "пустой" офшорной компанией в лице Эвизон Холдингс Лимитед в качестве ответчика, если его единственный значимый актив (акции банка "Восточный") будет продан до решения суда", – сообщили в пресс-службе банка

Ранее Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста до 13 октября 2019 года основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Как полагает следствие, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

