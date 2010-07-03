Суд продлил домашний арест Калви и Дельпалю

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Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви продлили домашний арест до 13 января 2020 года. Такое решение принял Басманный суд столицы.

Также арест продлили партнеру компании по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, сообщает "Интерфакс".

"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Калви и Дельпаля до 13 января 2020 года", – огласила решение судья Наталия Дударь.

Ранее адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин сообщил, что суд арестовал все имущество Калви в России.

Кроме того, арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации. Арест наложен в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 миллиарда рублей с Калви и миноритарного акционера банка Evison Holdings.

Как полагает следствие, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

