Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

Фото: телеграм-канал Mash

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца. Решение принял Никулинский суд Москвы, передает "Интерфакс".

"Суд считает необходимым отказать следователю в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому Голунову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил: избрать Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа", – огласил решение судья Михаил Максимов.

Следствие просило арестовать журналиста на два месяца. Прокуратура позицию следствия поддержала.

Голунов свою вину не признал. Он заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики.

Видео: телеграм-канал Mash

Ранее корреспонденту провели все необходимые исследования в городской клинической больнице №71 Москвы. Главврач Александр Мясников сообщил, что у Голунова не обнаружили серьезных травм и переломов.

Он отметил, что корреспондента осмотрели травматолог, терапевт, хирург. Была проведена компьютерная томография головы.

Мясников добавил, что невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга.

Врач скорой помощи, которая привезла Голунова, ранее рассказал "Интерфаксу", что у журналиста были зафиксированы "гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10–11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга".

Голунова отправили на обследование из полиции в медучреждение по просьбе адвокатов. Ранее адвокат журналиста Павел Чиков сообщил, что у задержанного корреспондента "Медузы" было подозрение на сотрясение мозга и перелом ребер.

Фото: телеграм-канал Mash

Корреспондент интернет-издания "Медуза" был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Как сказано в сообщении МВД, при личном досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, в свою очередь, заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Как рассказал на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката, но сотрудники полиции начали тянуть его за руки. Когда он упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из полицейских, как говорится в показаниях корреспондента, ударил его в лицо кулаком.

В полиции информацию об избиении опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии, которые посетили Голунова в полиции, не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Именно она позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты. Его слова подтвердили в "Медузе". В московской полиции же сообщили, что Голунов был направлен на медицинское освидетельствование, "в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

Также стало известно, что полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Как отметили в столичном главке МВД, одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыске в квартире Голунова. Остальные же относятся к расследованию деятельности группы лиц, причастных к сбыту наркотиков в столичном регионе.