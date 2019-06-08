Голунова отправили на обследование в медучреждение по просьбе адвокатов

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Журналист "Медузы" Иван Голунов, задержанный по делу о наркотиках, обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Его только привезли. Он еще обследуется, о состоянии здоровья можно будет говорить только завтра", – уточнили Интерфаксу в приемном отделении 71-й городской больницы.

По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, медики подозревают у задержанного корреспондента "Медузы" сотрясение мозга и перелом ребер.

Ранее 8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в четверг, 6 июня. Как сказано в сообщении МВД, при личном досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, в свою очередь, заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Как рассказал на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката, но сотрудники полиции начали тянуть его за руки. Когда он упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из полицейских, сказано в показаниях корреспондента, ударил его в лицо кулаком.

В полиции информацию об избиении опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии, которые посетили Голунова в полиции, не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Именно она позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты. Его слова подтвердили в "Медузе". В московской полиции же сообщили, что Голунов был направлен на медицинское освидетельствование, "в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

Также стало известно, что полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Как отметили в столичном главке МВД, одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыске в квартире Голунова. Остальные же относятся к расследованию деятельности группы лиц, причастных к сбыту наркотиков в столичном регионе.