Журналисту "Медузы" Голунову предъявили обвинение

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Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил Агентству "Москва" глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы журналиста.

Голунова навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, передает "Интерфакс". Журналист не жалуется на условия содержания, "отмечает деликатность сотрудников ИВС по отношению к нему". Находится он в трехместной камере на одиночном содержании. В присутствии членов ОНК ему передали продукты, гель для душа и шампунь.

Известного своими расследованиями журналиста задержали на Цветном бульваре 6 июня. Его заподозрили в попытке сбыта наркотиков. Как сказано в сообщении МВД, у 36-летнего корреспондента при личном досмотре обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. А при обыске у него дома нашли еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что журналиста могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

На допросе задержанный рассказал, что во время освидетельствования полицейские ударили его. По словам журналиста, когда он потребовал адвоката в наркодиспансере, сотрудники полиции начали тянуть его за руки, в результате чего он упал и ударился головой. Затем его начали тащить по полу, а один из полицейских, говорится в показаниях Голунова, ударил его кулаком в лицо.

В полиции информацию об избиении опровергли, заявив, что задержанный был направлен на медицинское освидетельствование. Секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что представители комиссии, посетившие Голунова в полиции, не обнаружили на его лице и теле следов побоев.

При этом адвокат журналиста Дмитрий Джулай заявил, что после задержания не провели процедуру смыва с рук. Эта процедура позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками. Заявление защитника подтвердили в "Медузе". Однако в московской полиции сообщили, что задержанного направили на медицинское освидетельствование, "в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

Полиция начала служебную проверку после публикации неверных фотографий якобы из квартиры Голунова. В столичном главке МВД уточнили, одна фотография, ранее размещенная на сайте ведомства, была сделана при обыске в квартире Голунова, а остальные – при расследовании деятельности группы лиц, которые занимаются сбытом наркотиков в столичном регионе.