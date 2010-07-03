Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

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Материалы в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, , поступили в Никулинский районный суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Голунова поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда", – указали в инстанции. Время заседания не уточняется.

Голунов сейчас находится в городской больнице №71, куда его доставили для обследования из полиции по просьбе адвокатов, сообщили в МВД. Ранее адвокат журналиста Павел Чиков сообщил, что у задержанного корреспондента "Медузы" было подозрение на сотрясение мозга и перелом ребер.

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в четверг, 6 июня. Как сказано в сообщении МВД, при личном досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, в свою очередь, заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Как рассказал на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката, но сотрудники полиции начали тянуть его за руки. Когда он упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из полицейских, сказано в показаниях корреспондента, ударил его в лицо кулаком.

В полиции информацию об избиении опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии, которые посетили Голунова в полиции, не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Также стало известно, что полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. По данным столичного главка МВД, одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыске в квартире Голунова. Остальные же относятся к расследованию деятельности группы лиц, причастных к сбыту наркотиков в столичном регионе.

