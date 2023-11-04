Блогера Шабутдинова доставили в Таганский суд для решения вопроса о его аресте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения, передает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

"Шабутдинов доставлен в суд. Заседание еще не началось", – отметили в суде.

Блогера задержали 3 ноября после его приезда из Вены в Москву. Мужчина обвиняется в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Как сообщила супруга блогера, сумма претензий к нему составляет 1,9 миллиона рублей. При этом ни об уклонении от уплаты налогов, ни о мошенничестве речь якобы не шло.

Между тем столичная прокуратура сообщила, что следователи МВД намерены ходатайствовать об аресте Шабутдинова. Бизнес-тренера обвинили в совершении 8 преступлений в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Сам блогер не признался в содеянном.