Следствие потребует арестовать блогера Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

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Следователи МВД намерены ходатайствовать об аресте блогера Аяза Шабутдинова в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Бизнес-тренеру предъявили в вину в совершении восьми преступлений по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). При этом сам он не признался в содеянном.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Шабутдинова задержали 3 ноября после его приезда из Вены в Москву. Его обвиняют в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Как сообщила супруга блогера, сумма претензий к нему составляет 1,9 миллиона рублей. При этом ни об уклонении от уплаты налогов, ни о мошенничестве речь якобы не шло.

