Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру Абызову

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Мосгорсуд признал законным решение Преображенского суда Москвы, который в конце декабря прошлого года приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Таким образом, cудебная коллегия отклонила жалобы адвокатов Абызова.

Абызова задержали в конце марта 2019 года, а уголовное дело на него было возбуждено в августе. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным следствия, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах были похищены у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов.

Вместе с Абызовым по делу проходят экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также Яна Балан и Оксана Роженкова и другие. Степанова и Русакова, которых следствие наравне с экс-министром посчитало организаторами преступного сообщества, суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей и 12 годам колонии со штрафом в 80 миллионов рублей соответственно.

Еще семерых фигурантов суд приговорил к срокам от 5 лет колонии общего режима до 9 лет в колонии строгого режима. Еще двоим подсудимым, Яне Балан и Оксане Роженковой, суд назначил штрафы по четыре миллиона рублей. Женщин освободили в зале суда.

В зависимости от роли каждого, фигурантов признали виновными в создании и участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного от преступления.

