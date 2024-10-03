Осужденный за коррупцию экс-министр Абызов попросил оправдать его

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Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, осужденный за создание преступного сообщества и другие преступления коррупционной и экономической направленности, просит апелляционную инстанцию Мосгорсуда оправдать его. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и "Альфа-Банка" 126,5 миллиона долларов. 4 декабря 2023 года стало известно, что гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра к 19,5 года колонии строгого режима.

В конце декабря его приговорили к 12 годам колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 80 миллионов рублей. При этом суд освободил Абызова от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве в связи с истечением сроков давности.