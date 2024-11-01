Суд Грузии арестовал организаторов вброса бюллетеней на парламентских выборах

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Марнеульский магистратский суд в Грузии заключил под стражу двух организаторов массового вброса бюллетеней на парламентских выборах на участке села Садахло, сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

Следствие установило, что 26 октября фигуранты на участке поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования. Организаторов вброса арестовали 31 октября.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией".

В свою очередь, ЦИК Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование. Президент Грузии была вызвана на допрос, однако позже заявила, что не планирует на него идти.

Также в прокуратуре сообщили, что расследуют 47 уголовных дел о возможной подтасовке результатов выборов. При этом лица, которые говорили о фальсификации, отказались давать показания правоохранителям и не сотрудничают со следствием.