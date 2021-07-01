СК просит продлить арест устроившему стрельбу в казанской школе

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Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, хотят продлить арест еще на 3 месяца. С данной просьбой в Басманный суд Москвы обратились следователи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Галявиеву меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пока не определена дата рассмотрения ходатайства.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани пришел в учебное заведение и расстрелял учащихся и сотрудников школы. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.