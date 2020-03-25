КХЛ досрочно завершила сезон из-за распространения коронавируса

12:55
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение досрочно завершить сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лиги.
"Решение об отмене оставшейся части сезона-2019/2020 принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ", – указано в сообщении.
Также подчеркивается, что лига рассматривала несколько вариантов продолжения турнира – доигрывание без зрителей в формате "финала шести" или же перенос рестарта чемпионата до июня и июля. Впоследствии от этих решений отказались.
Лига объяснила решение об отказе в доигрывании текущего сезона тем, что переносы негативно сказались бы на проведении следующего розыгрыша. Это касается как изменений в сроках подготовки, так и организационных моментов – в частности, в отношении трансферных окон.
На данный момент неизвестно, как будут распределены места в итоговой турнирной таблице. Данное решение рассмотрят на ближайшем заседании Совета директоров КХЛ. Тогда же будет определен круг участников сезона 2020/2021.
Ранее владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун высказал аналогичную идею в отношении Российской премьер-лиги по футболу. Функционер заявил, что чемпионат доигрывать не следует, а места надо распределить в соответствии с существующей таблицей. При таком решении чемпионом страны станет "Зенит".
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. На фоне пандемии Международный олимпийский комитет принял решение перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Из них 120 приходятся на Москву.
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