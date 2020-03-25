Губернаторов будут наказывать за недостаточную борьбу с коронавирусом

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Власти регионов будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, власти регионов должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми оперативно организовать больничные места для инфицированных. В случае непринятия должных мер они будут "очень строго наказаны", подчеркнул премьер-министр.

Он также поручил увеличить количество больничных коек в медучреждениях, заявив, что губернаторы должны до 27 марта доложить в правительство о количестве мест.

"Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией", – сказал Мишустин.

Накануне правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Запрещается также курение кальянов.

С 21 марта для посетителей не работают столичные бассейны, фитнес-центры, аквапарки, сауны и другие объекты физической культуры и спорта.

Сергей Собянин отмечал, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он обратил внимание, что заболевание показывает высокую динамику распространения.

В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

