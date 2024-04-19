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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взнос за 2023 год, передает ТАСС со ссылкой на WADA. Там же отметили, что выплата превысила 1,2 миллиона долларов.

"Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет 1 267 023 доллара", – говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заплатило WADA 273 миллиона рублей для восстановления правового статуса. В ноябре того же года Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность в связи с проведением Игр дружбы в России.

В январе 2024-го власти США начали оказывать давление на международные спортивные структуры, пытаясь не допустить российских спортсменов на соревнования, особенно под флагом России.

Уточнялось, что американские власти также пытались сорвать ряд крупных мероприятий, которые планируется провести в России, включая Спортивные Игры стран БРИКС, "Игры будущего" и Всемирные игры дружбы. После чего Олимпийский комитет России заявил, что российскому спорту объявили войну.