РУСАДА заплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заплатило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) 273 миллиона рублей для восстановления правового статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора РУСАДА Веронику Логинову.

"Что касается выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда. <...> Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от министерства финансов. Но РУСАДА выплатило все необходимые суммы", – сказала Логинова.

Она добавил, что РУСАДА еще нужно покрыть расходы WADA на процесс восстановления, однако соответствующий счет российское агентства пока не получило.

Логинова также высказалась относительно отказа WADA восстановить статус РУСАДА. По ее словам, российскую сторону это решение не удивило, однако она с ним все равно не согласна.

В прошлую пятницу, 22 сентября, в WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует "требованиям по восстановлению", поскольку положения Всемирного антидопингового кодекса не включены в российское законодательство.

