Защита Блиновской обжаловала решение суда о ее переводе в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита блогера Елены Блиновской попросила отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следствию в изменении меры пресечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

"Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения Елене Олеговне", – сказала она.

Cуд решил ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Следователь в Замоскворецком суде заявил, что 23 декабря блогер проигнорировала предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения и провела вечеринку. На мероприятии присутствовали 15 человек. Кроме того, считает следствие, среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу Блиновской.

Вместе с тем женщине вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". В свою очередь, Блиновская вину не признала.

Женщину задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

На тот момент ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста