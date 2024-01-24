24 января, 10:52Шоу-бизнес
Защита Блиновской обжаловала решение суда о ее переводе в СИЗО
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Защита блогера Елены Блиновской попросила отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следствию в изменении меры пресечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.
"Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения Елене Олеговне", – сказала она.
Cуд решил ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.
Следователь в Замоскворецком суде заявил, что 23 декабря блогер проигнорировала предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения и провела вечеринку. На мероприятии присутствовали 15 человек. Кроме того, считает следствие, среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу Блиновской.
Вместе с тем женщине вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". В свою очередь, Блиновская вину не признала.
Женщину задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.
На тот момент ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.
Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста
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