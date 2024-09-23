In Touch Weekly: Актеры сериала "Друзья" переживают за Мэтта Леблана после смерти Перри

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Актеры американского сериала "Друзья" серьезно обеспокоены состоянием своего коллеги Мэтта Леблана после смерти другого актера сериала Мэттью Перри, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на In Touch Weekly.

По данным СМИ, уход Перри из жизни привел к ухудшению эмоционального состояния всей команды, но наиболее серьезно произошедшее сказалось на Леблане. Актер стал очень замкнутым и значительно набрал вес.

"Мэтт вышел на связь после трагической гибели Мэттью. Но, помимо этого, он просто затаился и не проявляет никакого интереса к общению. Всем грустно на это смотреть", – рассказал собеседник журналистов.

Перри умер 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе – тело звезды нашли в джакузи. Во время осмотра дома никаких запрещенных веществ не обнаружилось. Однако позднее стало известно, что Перри утонул в результате острого воздействия наркотика.

Запрещенное вещество в его дом принесла актриса Брук Мюллер, уверены правоохранители. По этому делу были арестованы еще несколько человек. Под стражу заключили врача Сальвадора Пласенсию, несколько торговцев наркотиками и личного помощника Перри Кеннета Ивамасу. Последний, по версии полиции, ввел знаменитости дозу наркотического вещества, после которой тот умер.

