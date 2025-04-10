Отпевание Паши Техника пройдет в храме Петра и Павла в Лефортове

Фото: vk.com/Паша Техник

Отпевание рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) состоится в храме Петра и Павла в Лефортове 11 апреля, предположительно, после 10:00. Об этом РИА Новости сообщили в столичном храме.

Ранее друг музыканта Лука Сафронов-Затравкин поделился, что рэпер был крещеным человеком и перед смертью его соборовали. По его словам, Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Бывшая жена рэпера Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук) написала в своем телеграм-канале о просьбе не использовать баннеры и флаги на похоронах музыканта, уточнив, что речь идет о полотнах, которые не относятся к творчеству ее бывшего мужа. Также Карицкая отметила, что полицейские не допустят людей с оружием.

Кроме того, экс-супруга рэпера рекомендовала приезжать на похороны на общественном транспорте или такси, так как парковка будет ограничена, сообщает "Газета.ру".

О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля. Музыкант скончался в одной из клиник Пхукета, где ранее он несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У артиста выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.