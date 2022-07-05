Россия не будет выступать на "Детском Евровидении – 2022"

11:48
Фото: ТАСС/EPA/Leszek Szymanski
Россия не будет принимать участие в "Детском Евровидении – 2022", пишет ТАСС со ссылкой на Академию Игоря Крутого.
"Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", – передает агентство информацию, полученную в организации.
Отмечается, что к такому решению пришли после выхода Первого канала, ВГТРК и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза.
В феврале стало известно, что Россию отстранили от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Данное решение принял совет EBU, выразив обеспокоенность тем, что из-за кризиса на Украине участие РФ нанесет ущерб репутации конкурса.
Позднее Украина победила на конкурсе, набрав 631 балл. Финал "Евровидения" состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel из Испании.
После этого организаторов конкурса обвинили в подмене оценок. С претензиями выступили делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии.
Организаторы "Евровидения" отстранили РФ от участия в конкурсе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: