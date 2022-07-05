Россия не будет выступать на "Детском Евровидении – 2022"

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Россия не будет принимать участие в "Детском Евровидении – 2022", пишет ТАСС со ссылкой на Академию Игоря Крутого.

"Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", – передает агентство информацию, полученную в организации.

Отмечается, что к такому решению пришли после выхода Первого канала, ВГТРК и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза.

В феврале стало известно, что Россию отстранили от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Данное решение принял совет EBU, выразив обеспокоенность тем, что из-за кризиса на Украине участие РФ нанесет ущерб репутации конкурса.

Позднее Украина победила на конкурсе, набрав 631 балл. Финал "Евровидения" состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel из Испании.

После этого организаторов конкурса обвинили в подмене оценок. С претензиями выступили делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии.

