Адвокат Блиновской рассказала о состоянии блогера в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова сообщила об удовлетворительном состоянии своей подзащитной, которая сейчас находится в СИЗО. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я посещала ее во вторник, состояние удовлетворительное, условия содержания соответствуют закону", – уточнила правозащитница.

Информация о том, что с Блиновской будет общаться психолог из-за ее плохого самочувствия, не соответствует действительности, добавила Сальникова.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Суд принял решение ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Позже в СМИ распространилась информация, что блогер похудела и находится на грани депрессии.



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