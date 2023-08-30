Захарова прокомментировала попытку атаки беспилотников на объекты в ЦФО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очередная попытка атаковать российские регионы беспилотниками говорит об отсутствии перспектив у киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, утро было омрачено очередной вылазкой киевского режима, который попытался совершить террористические атаки в отношении российских регионов, и все они были отражены.

"Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба, отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада. Все это и привело к вот этой террористической деятельности", – заявила Захарова.

По ее мнению, киевский режим находится в тупиковой ситуации – "речь не о вариантах между плохим и самым ужасным, у него в принципе отсутствуют варианты".

"Все, приперли к стене. Причем они сами себя туда загнали, они дошли до логического финала", – заключила Захарова.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

В результате падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание. Позднее стало известно о хлопке, который произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ по региону.



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