Здание СУ СК в Брянске было повреждено в результате атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Здание следственного управления СК РФ в Брянске оказалось повреждено в результате вражеской атаки беспилотников. Местная администрация рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

О пострадавших и жертвах не сообщалось.

"Сегодня над Брянском было сбито четыре беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла", – сообщается в публикации.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

В результате падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание. Позднее стало известно о хлопке, который произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ по региону.



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