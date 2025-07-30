Телеведущая Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Юлия Барановская"

Телеведущая Юлия Барановская попала в эпицентр землетрясения на Камчатке вместе с детьми, передает "Газета.ру" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Она поделилась, что была вместе с тремя детьми в море и направлялась в порт на катамаране, когда судно "странно завибрировало". Капитан оказался опытным и попадал в похожую ситуацию неделю назад, но при этом рассказал Барановской, что "в этот раз трясло сильнее".

Телеведущая описала падающие со скал камни и пыль, а также грохот. В момент землетрясения Барановская была без связи. Она добавила, что в воде все ощущалось иначе, и сравнила это с "погружением в неизвестность".

Своими эмоциями от произошедшего поделился в беседе с телеканалом "360" и каякер Николай Скурлатов.

"Ребята, которые на берегу стояли, начали кричать, что вода прибывает, чтобы мы отходили в сторону. Это все. Сейчас все живы, здоровы, сидят дома, вспоминают, что было", – рассказал он.

Каякер добавил, что его возмутили люди, приехавшие на берег для того, чтобы посмотреть, как его команда доберется до суши, и не оказали при этом помощи. Он назвал их "безумными" и подчеркнул, что во время происходящего "не понимаешь, какой поворот событий ожидаешь".

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

В связи с возникновением цунами были затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Высота волн на ряде участков побережья Камчатки достигала 10–15 метров.

В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации, все службы города приведены в состояние повышенной готовности.

