Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом сократилось до 12

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Число госпитализированных после схода вагонов поезда с рельсов в Волгоградской области сократилось до 12, из них трое – дети, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующие сведения предоставили оперативный штаб и комитет здравоохранения ВО в 15:00. Оставшиеся госпитализированные находятся на стационарном лечении в медучреждения Волгоградской области.

Восемь человек находятся в больнице СМП № 25, из них в реанимации – 54-летняя женщина и 44-летний мужчина, которых доставили на вертолете. Шесть человек, в числе которых женщины возраста 20, 49, 31, 43 лет и мужчины 20 и 50 лет, проходят лечение в отделениях нейрохирургии и травматологии.

Еще трое – 16-летняя девушка, 4-летний мальчик и 43-летняя женщина – получают помощь в травматологии больницы скорой медицинской помощи № 7. Сюда также планируют перегоспитализировать 5-летнего ребенка из Котельниковской ЦРБ. В свою очередь, машинист поезда получает помощь в ведомственном медучреждении.

Девять из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. При этом выяснилось, что мужчина выехал на красный сигнал светофора.

Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать из-за небольшого расстояния. Пострадали 52 человека. При этом легкие порезы и ссадины получили около 140 человек.

По факту ЧП следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения. В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам попавшего в ДТП поезда полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".