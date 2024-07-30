Движение поездов полностью восстановлено после ЧП со сходом вагонов под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение составов по второму пути возобновили после столкновения поезда с грузовиком на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

По информации властей, движение по встречному полотну на перегоне открыли в 01:27, а по второму – в 09:25 благодаря своевременным действиям ремонтных бригад РЖД и спасателей.

Девять из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. При этом выяснилось, что мужчина выехал на красный сигнал светофора.

Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать из-за небольшого расстояния. Пострадали 52 человека, в больницах остаются 22, среди них 8 детей. При этом легкие порезы и ссадины получили около 140 человек.

По факту ЧП следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения. В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам попавшего в ДТП поезда полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

